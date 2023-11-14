Виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів: Федоров показав нову систему радіоелектронної розвідки

Міністр цифрової трансформації заявив про тестування технологій РЕБу з Brave1.

ЕТЕР — комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів, чим допомагає військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції, представлено в Україні.

Про це йшлося в повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Наприклад, перед запуском дрона бійці перевіряють наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формують безпечний маршрут для "пташки", — пояснив принцип роботи пристрою Федоров.

Сам комплекс мобільний та модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Зараз розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони.

ЕТЕР — це лише одна з унікальних технологій, яку створили українці, щоб ефективніше протидіяти ворогу та зберігати людські життя.

"Якщо також маєте ідеї або проєкти в оборонній сфері, подавайте їх через платформу Brave1", — закликав міністр.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо про збиття на південному напрямку бійцями Херсонської зенітної ракетної бригади 5 російських розвідувальних безпілотників.

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