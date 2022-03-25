"Вийди з цього з честю": Ердоган анонсував переговори з Путіним найближчими днями

"Вийди з цього з честю": Ердоган анонсував переговори з Путіним найближчими днями

Він планує обговорити підсумки саміту НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в кінці поточного тижня або на початку наступного може відбутися телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Daily Sabah.

"Можливо, у мене буде телефонна розмова з Путіним в ці вихідні або на початку тижня, на якому ми повинні дати оцінку зустрічам на саміті НАТО, а потім сказати йому: "Тепер ти повинен бути архітектором кроку, який буде зроблений для світу" для подальшого процесу. Ми повинні прагнути врегулювати це питання, сказавши йому: "Вийди з цього з честю", - заявив він.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина продовжує підтримувати контакти і з Україною, і з Росією, і першочергове завдання її дипломатії полягає в тому, щоб досягти врегулювання ситуації.

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