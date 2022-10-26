"Виїхати буде складніше" – Федоров розповів, чому росіяни не випускають людей з окупованих територій

Росіяни продовжують тримати в заручниках населення Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, що російські загарбники навмисно утримують українців на тимчасово окупованих територіях, оскільки потім виїхати буде складніше.

Про це Федоров написав у Telegram.

Так, за його словами, у вівторок, 25 жовтня, з окупованих частин чотирьох областей України загарбники випустили до Запоріжжя всього 94 людини. З них – 33 жителя Мелітополя і району.

"При цьому погодні умови з кожним днем стають дедалі гіршими. Ґрунтову дорогу в "сірій" зоні поблизу селища Кам’янське, яке є наступним населеним пунктом після ворожого блок-посту у Василівці, розмивають дощі. Якщо не випустити людей зараз, далі їм буде виїхати набагато складніше. Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч", - зазначив він.

Ситуація у тимчасово окупованому Мелітополі

Днями стало відомо, що у селах Мелітопольського району помітили військових, які, швидше за все, прибули з Білорусі, оскільки мали нашивки військ Білорусі.

У вівторок вранці, 25 жовтня, у Мелітополі підірвали штаб ФСБ і базу окупаційної "адміністрації".

Українські військові завдали потужних ударів в районі залізничної переправи.

Іван Федоров також розповів, що колаборанти втікають з Мелітополя у бік Криму.

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