Виїхати з України тепер можна лише за закордонним паспортом, але є виняток: у ДПСУ пояснили деталі

Виїхати з України тепер можна лише за закордонним паспортом, але є виняток: у ДПСУ пояснили деталі

Інспектори будуть індивідуально ухвалювати рішення щодо людей, які хочуть перетнути кордон без закордонного паспорта.

В Україні знову починає діяти норма, за якою перетнути кордон можна лише за закордонним паспортом. Однак, є кілька винятків, які дозволяють виїхати за кордон й за іншими документами.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Суспільному".

"Є постанова уряду 57, яка регламентує перетин державного кордону. У тому числі, там визначено перелік документів, які дають право на перетин кордону. Так званого "внутрішнього паспорта громадянина України" серед того переліку немає", — сказав Демченко.

Він пояснив, що у перші тижні війни прикордонники дозволяли українцям виїхати і за іншими документами, але тоді на кордоні була гуманітарна катастрофа: тисячі людей і транспортних засобів рятувалися від війни.

"Державна прикордонна служба у співпраці й за погодженням з країнами Європейського Союзу ухвалила рішення про пропуск громадян, в тому числі й за внутрішніми паспортами або іншими документами, за допомогою яких можна було ідентифікувати особу, оскільки на той час також не працювали належним чином сервісні центри, і людям було вкрай складно оформити ці документи", — пояснив він.

Однак віднині громадяни України зможуть виїздити за межі держави лише, маючи закордонні паспорти, за винятком окремих випадків. Йдеться, зокрема, про дітей, для яких порядок перетину кордону залишається спрощеним.

"У рішення уряду, які були внесені протягом минулого місяця, було додано, що діти можуть перетинати кордон або ж за паспортними документами, або ж за свідоцтвом про народження – ця норма залишається наразі", — розповів речник ДПСУ.

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Повнолітні українці вони зможуть перетнути кордон за внутрішніми паспортами лише ті, хто їде з районів, де ведуться бойові дії або якщо вони супроводжують людей з інвалідністю.

"Але це відбувається безпосередньо на кордоні, коли наші інспектори спілкуються з людьми, бачать їхню ситуацію; бачать, які документи у них є на руках", — пояснив Демченко.

Нагадаємо, раніше у Польщі пояснили, чому українським біженцям не варто переїжджати до великих міст.

Як повідомлялося, деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану: перелік необхідних документів.

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