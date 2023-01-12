Виїзд чоловіків за кордон 2023 року: перелік категорій громадян, які можуть його перетнути

Кому з чоловіків можна виїжджати за кордон, на яких підставах та які документи для цього потрібно, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чоловікам віком 18-60 років під час воєнного стану заборонено виїжджати за кордон. Але є виключення. Хто з чоловіків може перетинати кордон України та на яких підставах, повідомляє Держприкордонслужба України.

Категорії громадян України, які можуть виїжджати за кордон

Зняті з військового обліку за станом здоров'я

Виїхати з України можуть чоловіки, які зняті з військового обліку на підставі оформленої інвалідності або за рішенням медичної комісії щодо непридатності до служби. Обмежено придатні не можуть виїхати з України у воєнний час.

Тимчасово непридатні до військової служби

За умови тимчасової непридатності до військової служби терміном до 6 місяців виїзд дозволено за наявності підтверджувальних документів. Це можуть бути довідки про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії.

Батьки трьох та більше дітей

Можуть виїжджати за кордон чоловіки, які мають троє або більше дітей віком до 18 років, в тому числі від різних шлюбів. Щоб перетнути кордон у такому випадку необхідно мати свідоцтва про народження, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім'ї. Можна й показати нотаріально засвідчені копії.

Визначальним є фактор не наявність дітей, а утримання їх, про ще треба надати підтвердужвальні документи.

Батьки, який самі виховують дітей

Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, можуть виїжджати за кордон. Для цього потрібно пред'явити свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері чи рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері, як зниклої безвісти, або про оголошення матері померлою.

Чоловіки з інвалідністю І-III групи

Чоловіки з інвалідністю можуть перетинати кордон за наявності довідки за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

З документами про інвалідність, отриманими за кордоном, виїзд з України неможливий.

Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю

Може виїхати за кордон чоловік, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ групи, а також той, хто їде для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Виїзд чоловіків для догляду за хворими членами сім'ї неможливий без хворого. Перетин кордону для супроводження осіб з інвалідністю III групи не передбачено.

Чоловіки, які супроводжують родичів на лікування

Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю I або II групи, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності підтверджувального висновку лікарсько-консультативної комісії.

Чоловіки з постійним місцем проживання за кордоном

Чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспортному документі.

Поранені військовослужбовці та військовослужбовці, які проходять військову підготовку за кордоном

Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію. Але для цього треба відповідне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає їх на лікування. Також можуть виїхати ті, хто проходить військову підготовку за кордоном.

Водії та волонтери

Дозволений виїзд водіїв компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв має бути занесена в інформаційну систему "Укртрансбезпеки".

Також перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, працівники залізничного транспорту.

Моряки

Можуть перетнути кордон чоловіки, які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання чи які проходять практичну підготовку на суднах. Щоб виїхати за кордон, вони повинні показати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Спортсмени та діячі культури

Дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно мати отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань та інші .

Діячі культури можуть їхати за кордон для з метою благодійного збору коштів чи представлення України на міжнародній арені. Щоб отримати дозвіл на виїзд, необхідно мати запит від того, хто бажає виїхати та запрошення від організаторві заходу. На підставі цього Міністерство культури надає дозвіл на виїзд.

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