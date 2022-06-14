Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану: в ЦПД спростували фейки

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували основні фейки щодо виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану.
Зокрема, у відомстві дали роз’яснення, чому дозволяється залишати Україну чоловікам-артистам.
Про це йдеться в повідомленні ЦПД в мережі 14 червня.
Фейк: чоловіки-артисти можуть виїжджати за кордон. А чому іншим не можна?
Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років дозволений у разі, якщо вони збирають та перевозять гуманітарнудопомогу для українських військових, або ж зібрані з концертів та виступів цих артистів гроші скеровуються на потреби ЗСУ.
Фейк: У мене троє дітей! Чому мене не пропустили на кордоні? А в мене п’ятеро дітей від різних дружин та всі з різними прізвищами.
Допускається виїзд за кордон чоловіка, який виховує трьох і більше дітей. Проте цей виняток не діє, якщо хтось із дітей вже повнолітній. Водночас різні прізвища не впливають на можливість виїзду. Головне – щоб у свідоцтвах про народження дітей було вказано, хто є їхнім батьком.
Фейк: Я навчаюсь за кордоном, мене не випустять?
З України випускають чоловіків, що навчаються за кордоном за денною формою.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував петицію, у якій пропонують скасувати заборону виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Глава держави доручив прем'єрові Денису Шмигалю взяти до роботи питання, підняті у ній.
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