Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану: відповіді на поширені запитання від ДПСУ

Державна прикордонна служба України дала відповіді на поширенні запитання щодо виїзду чоловіків за кордон під час війни. Читайте про це більше у матеріалі ТСН.ua.

У багатьох громадян України все ще з'являється чимало запитань, які стосуються виїзду чоловіків за кордон під час війни. Тому у Державній прикордонній службі вирішили все пояснити.

Про виїзд чоловіків за кордон, якщо вони були зняті (виключені) з військового обліку

В цьому випадку діє п. 2-6 Правил, де описані певні категорії осіб, яким дозволено виїжджати за межі України під час війни (стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію"):

Якщо у особи була оформлена інвалідність у встановленому порядку - виїзд чоловіків за кордон дозволено (абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"). Якщо особа була знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку - виїзд дозволено (абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"). Особа, яка обмежено придатна у військовий час - не має права перетинати кордон.

Чоловікам варто звернути увагу, що документи, отримані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою "знятий з військового обліку", не підтверджують інвалідність чи непридатність до військової служби!

Чи дозволений виїзд чоловікам за кордон, якщо вони були зняті з військової служби та відбули покарання/звільнилися з місць позбавлення волі

В п. 2-6 Правил та в частині першій статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не передбачено такої категорії громадян. Отже виїзд чоловіків за кордон в цьому випадку заборонений.

Чи можливий виїзд чоловіків за кордон, якщо вони є тимчасово непридатними до військової служби

Якщо у чоловіка є документи, які підтверджують тимчасову непридатність до військової служби, виїзд дозволено.

В абз. 3 ч. 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" вказано, що такі особи не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних:

визнані особами з інвалідність в установленому порядку;

військово-лікарська комісія визнала чоловіка тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців).

Варто звернути увагу, що після закінчення 6 місяців потрібно буде знову пройти військово-лікарську комісію.

При виїзд чоловіків за кордон, якщо вони мають трьох або більше дітей (в тому числі від різних шлюбів)

В абз. 4 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" є визначення такої категорії як чоловіки/жінки, які утримують трьох або більше дітей віком до 18 років. Тобто в цьому випадку визначальним фактором є не саме батьківство, а утримання.

Щоб перетнути кордон чоловік повинен надати документи, які підтверджують, що він утримує трьох або більше дітей віком до 18 років, а саме (надається один документ з переліку):

свідоцтва про народження всіх дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей та свідоцтва народження дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Варто звернути увагу, у випадку, коли батько не проживає зі своєю дружиною та дітьми однією сім'єю, він повинен також надати документ, який підтверджує, що він утримує дітей (рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів, тощо).

Чи може перетнути кордон чоловік, який є батьком трьох і більше дітей, без дітей

Виїзд чоловіків за кордон в цьому випадку дозволений, якщо особа надасть документи, які засвідчують народження трьох або більше дітей (можуть бути нотаріально завірені копії).

Чи можливий виїзд чоловіка за кордон, якщо він виховує одну дитину чи більше самостійно

Згідно з абз. 5 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" існує така категорія як чоловіки/жінки, які самостійно виховують дитину/дітей віком до 18 років.

Тобто всі громадяни України, які самостійно виховують дитину/дітей віком до 18 років мають право перетинати кордон та виїжджати до іншої країни. Однак потрібно надати один з таких документів:

свідоцтво про народження дитини/дітей;

свідоцтво про смерть матері дитини (рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою, рішення суду про оголошення матері померлою).

Варто звернути увагу, якщо чоловік одружився заново, він вже не буде вважатися особою, яка самостійно виховує дитинуЇдітей віком до 18 років.

Щодо виїзду чоловіків за кордон, які є особами з інвалідністю I, II, III груп

Третім абзацом статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" визначена окрема категорія осіб з інвалідністю. Згідно з ним, особи з інвалідністю будь-якої групи можуть перетинати кордон за наявності одного з таких документів:

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

При цьому не обмежується кількість перетинань державного кордону на виїзд з України чоловікам з інвалідністю.