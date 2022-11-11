Виїзд чоловіків за кордон: у ДПСУ повідомили, за якої умови дозволять покидати межі України студентам

ДПСУ не буде випускати студентів, доки уряд не внесе зміни до своєї постанови про правила перетину кордону.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив, чому студентів чоловічої статі не випускають за кордон і за якої умови це може змінитися.

Про це він повідомив 11 листопада під час інформаційного телемарафону.

"Прикордонники керуються нормами законодавства. Є постанова уряду, яка визначає порядок перетину кордону, зокрема на період воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під пропуск на цей час для виїзду за межі України, і прикордонники цим керуються. Поки не буде змін щодо цієї категорії громадян, і вони не будуть внесені в постанову уряду про порядок перетину кордону, прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з території України", - наголосив Демченко.

Таким чином, допоки уряд не внесе зміни до постанови про правила перетину кордону, студенти так і не зможуть виїхати за межі України.

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Нагадаємо, в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, згідно із якою військовозобов'язані громадяни, а це чоловіки віком від 18 до 60 років, не мають права виїжджати за кордон.

Проте наприкінці серпня Кабінет міністрів зробив деякі пом'якшення та дозволив військовозобов'язаним морякам перетинати кордон, проте виключно за погодженням територіальних центрів комплектування.

Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

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