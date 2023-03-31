Виїзд чоловіків за кордон: у Зеленського заявили про відсутність будь-яких пом'якшень

На сьогодні є є легальні шляхи виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років через різні обставини.

Пом'якшень, які обговорювалися в парламенті щодо перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками, наразі немає.

Про це член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він розповів, що є легальні шляхи виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років через різні обставини. Зокрема, йдеться про тих осіб, яких підприємства "забронювали" від призову, на утриманні яких інваліди, а також водії та інші. Ці чоловіки реєструються в системі "Шлях".

"Обмеження свободи пересування в умовах воєнного стану - це абсолютна відповідність міжнародним стандартам в галузі прав людини. На сьогодні жодних новацій, новел порядку перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками немає", - сказав він.

Також за словами Веніславського, позиція щодо пом’якшення умов виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку у суспільстві неоднозначна, проте особисто він проти послаблень.

"Жодних пом'якшень в питаннях перетину держкордону немає. Нові законодавчі ініціативи напрацьовуються. Говорити про те, що це доконаний факт, який найближчим часом стане законом, підстав немає", - додав Веніславський.

Водночас у Держприкордонслужбі попереджали, що чоловіків-ухилянтів повертатимуть з-за кордону додому.

Читайте також: