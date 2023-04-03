Дозвіл на виїзд за кордон: у ВР розповіли про "тиск на депутатів"

За словами Корнієнка, чимало депутатів не до кінця розуміють поняття "парламентська дипломатія".

У Верховній Раді не використовують видавання дозволів для виїзду за кордон як елемент тиску на народних депутатів.

Про це розповів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді".

За словами Корнієнка, чимало депутатів не до кінця розуміють поняття "парламентська дипломатія", через що у керівництва парламенту інколи виникають запитання щодо доцільності певних відряджень.

"Якби це було певним тиском, то прямо зараз двопартійна делегація, яка складається з Климпуш-Цинцадзе Іванни, Олександра Мережка, не перебувала би, наприклад, у Вашингтоні. Не було би моєї особистої поїздки разом з Петром Олексійовичем Порошенком і групою депутатів до НАТО", - Корієнко.

Він наголошує, що за рік були відмови (близько 10).

"Ці всі кейси можна розкласти, розібратися по кожному випадку. Але якихось особливих претензій теж не надходило, коли ми аргументовано пояснювали, чому це відмова", - зазначає віцеспікер парламенту.

Як приклад, перший віцеспікер навів ситуації, коли парламентарі просили про закордонне відрядження на запрошення "асоціацій якихось відпочивальників чи лижного спорту".

Зазначимо, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що наразі він працює над законопроєктом про публічний реєстр ухилянтів під час воєнного стану.

Також у Верховній Раді України пропонують запровадити тимчасові механізми страхування експорту аграрної продукції під час дії воєнного стану.