Як виїхати до Канади за канадською програмою CUAET: помилки в подаванні документів / Pexels

Виїзд до Канади біженців з України: програма CUAET та типові помилки під час подавання документів

Виїзд до Канади біженців з України: програма CUAET та типові помилки під час подавання документів

Читайте в матеріалі ТСН.ua, які типові помилки допускають українці при подаванні документів на оформлення популярної канадської програми CUAET.

Програма СUAET - це дозвіл на екстрений в'їзд до Канади. Наразі українці можуть отримати тимчасовий статус резидента за спрощеними умовами. Отримавши CUAET, можна офіційно працевлаштуватися, навчатися та отримувати медичну допомогу. Виїзд до Канади біженців з України за цією програмою - одна з можливостей евакуюватися з небезпечних регіонів. Однак, як розповідає еміграційна експертка Тетяна Карбованець в своєму профілі Instagram, українці регулярно припускаються помилок під час подавання документів на її оформлення.

Як виїхати до Канади за програмою CUAET: п'ять помилок і як їх не припуститися

Не заповнюють анкету окремо для кожного члена сім'ї: варто звернути увагу, навіть якщо неповнолітня дитина вписана в ваш закордонний паспорт, потрібно заповнювати окрему заявку також і від її імені. Можуть пропускати цілі періоди в своїй кар'єрній історії: якщо ви не працювали певний час (наприклад, доглядали за дитиною, шукали нову роботу тощо), то цю інформацію обов'язково потрібно вказувати під час оформлення документів. В пункті Residential address вказують прописку: тут потрібно вказувати місце фактичного проживання на момент подавання документів. Не роблять дозвіл від батька на в'їзд дітей до іншої країни з завіренням нотаріуса: це необхідно в тому разі, якщо мама виїжджає до Канади сама з дітьми, адже без цього дозволу в'їзд неможливий. Не додають переклад документів англійською чи французькою: всі документи, які ви прикріплюєте до заяви, повинні бути перекладені у сертифікованого персоналу.

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