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Виїзд студентів іноземних вишів за кордон заборонений: повідомлення Держприкордонслужби

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Виїзд студентів іноземних вишів за кордон заборонений: повідомлення Держприкордонслужби

виїзд студентів за кордон

Студентів іноземних вишів більше не будуть випускати за кордон під час воєнного стану

З'явилося офіційне підтвердження розпорядження Держприкордонслужби, що українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Про яке повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. 

Нагадаємо днями студенти влаштували протестну акцію на кордоні через неможливість залишити Україну для навчання в іноземних вишах.

За словами речника можливість перетину українського кордону студентам -  чоловікам скасовано вищим військовим керівництвом з 14 вересня через масові підробки документів. Згідно з Постановою Уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять до переліку винятків, яким дозволено перетин кордону.

"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання, – каже Демченко. – Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи перепустку. Проте в останні місяці почалися масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном”. За статистикою ДПСУ, лише у липні-серпні на кордоні виявили близько 600 осіб з підробленими документами щодо навчання у закордонних вишах.

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Дата публікації
Перегляди
1045
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