Виїзд студентів за кордон у воєнний час: роз’яснення Держприкордонслужби

Чи можуть студенти які навчаються в Україні виїхати на кордон, за яких умов, які документи потрібні - в матеріалі ТСН.ua

У Державній прикордонній службі України детально роз’яснили правила виїзду студентів за кордон під час війни.

Чи можуть виїхати за кордок студенти, які навчаються в Україні

Громадяни України - чоловіки віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти в Україні, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Але ця категорія чоловіків не має права виїжджати за кордон, оскільки ця категорія зазначена в абзаці другому частині третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а не у частині першій цієї статті. А тому відповідно до п. 2-6 Правил дана категорія громадян не має права виїжджати за межі території України.

Виїзд з України громадянами України здійснюється з урахуванням вимог, передбачених для таких осіб Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2-6 Правил у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах 2-8 частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Як можуть виїхати студенти, які навчаються за кордоном

Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) у закладах освіти за кордоном і на час оголошення мобілізації перебували на території України та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання, мають право на виїзд з України.

Щоб виїхати за кордон, вони повинні мати такі документи:

студентський квиток або студентську візу,

перекладені та нотаріально завірені документи про навчання особи у закордонному виші,

військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією).

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Виїзд студентів-чоловіків, які тільки вступили до закордонного ВНЗ

Під час перетинання державного кордону України студенти повинні пред’явити відповідні документи:

студентський квиток або студентську візу або перекладені та нотаріально завірені документи про зарахування/навчання особи у закордонному ВНЗ,

військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією),

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.

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