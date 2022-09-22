Виїзд транспорту із Запоріжжя на окуповану території тимчасово скасовано

Тимчасово призупиняється виїзд на тимчасово окуповані території через Запоріжжя.
Пропуск через гуманітарний коридор на ТОТ у середу, 22 вересня, призупинено через загрозу обстрілів з боку армї Російської Федерації.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У зв’язку з небезпекою артилерійських обстрілів з боку російської армії пропуск через гуманітарний коридор на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя 22 вересня призупинено", - йдеться у повідомленні керівника області.
Щодо подальшої ситуації – стежте за повідомленнями, наголосив Гайдай.
Нагадаємо, вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки по обласному центру загинула одна людина. Крім того, станом на 09:00 відомо про щонайменше п‘ятьох поранених людей.
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