Виїзд транспорту із Запоріжжя на окуповану території тимчасово скасовано

Тимчасово призупиняється виїзд на тимчасово окуповані території через Запоріжжя.

Пропуск через гуманітарний коридор на ТОТ у середу, 22 вересня, призупинено через загрозу обстрілів з боку армї Російської Федерації.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У зв’язку з небезпекою артилерійських обстрілів з боку російської армії пропуск через гуманітарний коридор на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя 22 вересня призупинено", - йдеться у повідомленні керівника області.

Щодо подальшої ситуації – стежте за повідомленнями, наголосив Гайдай.

Нагадаємо, вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки по обласному центру загинула одна людина. Крім того, станом на 09:00 відомо про щонайменше п‘ятьох поранених людей.

Читайте також: