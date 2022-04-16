Скільки грошей потрібно українським біженцям на перший час проживання в Польщі? / Pexels

Виїзд в Польщу: скільки грошей потрібно українським біженцям на перший час

Виїзд в Польщу: скільки грошей потрібно українським біженцям на перший час

Читайте в матеріалі ТСН.ua, яку суму грошей потрібно мати з собою українським біженцям на перший час проживання в Польщі та де їх краще зберігати.

Станом на 15 квітня до Польщі вже виїхало близько 2,7 млн українців через війну Росії проти України. Чимало є й тих, хто ще не виїхав, але збирається робити це найближчим часом. А тому варто заздалегідь поцікавитися запитанням, скільки грошей потрібно на перший час та де їх найкраще зберігати.

Якщо ви збираєтесь їхати до Польщі в статусі біженців, варто мати з собою валюту цієї країни на банківських картах. Наразі кількість біженців досить велика, а тому обмінники вже переповнені гривеню, яку немає куди реалізувати. Фінансові радники НБУ радять більшу частину коштів зберігати на банківській карті в злотих або обміняти гривні на злоті в обмінниках України перед поїздкою.

Яку кількість грошей брати з собою українським біженцям?

За словами економіста Олексія Куща, щоб середньостатистична родина біженців в Польщі комфортно жила та не відчувала потреб, потрібно привезти з собою щонайменше три середні заробітних плати. А це близько 45 тисяч гривень. Цього повинно вистачити, щоб винайняти житло, харчуватися та оплачувати комунальні послуги, поки шукаєте роботу. Однак такі заощадження грошей мають далеко не всі українці, тим більше після майже двох місяців війни.

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Якщо у вас мінімальний розмір заощаджень або їх взагалі немає, можна скористатися пільгами, які надають в Польщі та інших країнах Європи українським біженцям. Наприклад, всі українці, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року, мають право отримати від ООН фінансову допомогу в розмірі 700 злотих (близько 4900 гривень). При цьому не обов'язково мати PESEL або навіть банківський рахунок.

Польський уряд також пропонує фінансову допомогу біженцям з України. Можна отримати житло, харчування та необхідну інформацію, яка буде корисною для подальшого проживання в країні. Існує кілька пунктів, де українцям можуть допомогти. Шукайте їх за такими адресами:

В цих центрах біженцям з України допомагають всім, чим можуть. Тож навіть якщо у вас немає заощаджень, можете не турбуватися про життя в Польщі перші тижні після прибуття.