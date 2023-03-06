Виїзд з місця проживання — чи можна залишати його без дозволу ТЦК: роз'яснення юриста

Чи можна залишати місце проживання без дозволу ТЦК, що мається на увазі під "місцем проживання", роз'яснення юриста читайте в матеріалі ТСН.ua

Відповідно до частини четвертої статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника).

Подібна норма, як зазначає адвокат Богдан Пересада, дохволяє трактувати, коли настає порушення цього правила по-різному, адже немає розяснення найголовнішого поняття ― що таке місце проживання і якою територією воно обмежене.

Що саме вважається «місцем проживання» з якого заборонено виїздити -- місто, вулиця, район чи районний центр чи область? Це місце, де особа фактично проживає чи юридично?

Подібну заборону фатично поршують сотні людей коли, наприклад, кожного ранку їдуть на роботу до іншого міста і так далі.

Юридично зміна місця проживання наступає тоді, коли Ви пропишитесь за новою адресою, коментує юрист.

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