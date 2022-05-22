Виїзд з міста навіть до Бердянська майже не можливий: окупанти у Маріуполі посилюють фільтраційні процедури

Виїзд з міста навіть до Бердянська майже не можливий: окупанти у Маріуполі посилюють фільтраційні процедури

Люди, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, змушені чекати на черговий раунд перемовин.

Евакуація з Маріуполя на підконтрольну Україні територію майже не можлива.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 22 травня в ефірі телемарафону.

"На жаль, на сьогоднішній день ми маємо сказати, що люди, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, змушені чекати на те, що піде ще один раунд перемовин на державному рівні і ми будемо намагатися відкривати зелені коридори для евакуації. Те, що ми спостерігаємо у Маріуполі - це посилення фільтраційних процедур, пропускної процедури як на в'їзд, так і на виїзд", - зазначив він.

Петро Андрющенко додав, що фактично можна констатувати, що виїзд з міста навіть до Бердянська вже майже не можливий, тому що з'явились нові блокпости.

За його словами, росіяни перекривають всі офіційні та неофіційні дороги, які були до того, якими виїжджали люди.

"То, на сьогоднішній день минаючи фільтраційну процедуру, або без отримання пропуску від окупаційної влади - це неможливо. І з іншого боку ми спостерігаємо тенденцію - більш організований рух, депортацію в бік Росії", - додав Андрющенко.

Тож, окупанти не залишають шансу виїхати з міста, лише як в одну сторону.

Нагадаємо, окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків з Маріуполя до "фільтраційних" таборів. За приблизними даними, у таких таборах у Безіменному та Козацькому Донецької області перебувають майже 4 тис. чоловіків.

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