Виїзд за кордон під час воєнного стану: ДПСУ дала відповідь, чи можуть виїжджати студенти

Чи можуть виїжджати за кордон здобувачі передвищої та вищої освіти, асистенти – стажисти, аспіранти та докторанти — відповідь Державної прикордонної служби України

Офіційна позиція Державної прикордонної служби щодо виїзду студентів-чоловіків залишається незмінною.

Оскільки в Україні продовжується воєнний стан, а Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 57 містять заборону на виїзд студентів та аспірантів, стажистів, докторантів як іноземних вищих навчальних закладів, так і українських вишів, виїзд таким студентам чи аспірантам за кордон заборонено.

Дана позиція підтверджена роз’ясненням, наданим на офіційному сайті Державної прикордонної служби від 02 лютого 2023 року.

Як зазначається в роз'ясненні:

"Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти – стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти в Україні не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Але "дана категорія громадян не має права виїжджати за кордон, через те, що ця категорія зазначена в абзаці другому частині третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а не у частині першій цієї статті".

Тобто при вступі до іноземного ВНЗ, українці отримують право на відстрочку від мобілізації, але за кордон прикордонники не випустять.

Останнім часом студенти намагаються в судовому порядку оскаржувати відмову у перетині кордону, посилаючись на те, що вони мають право на виїзд як «військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації». Як зазначають юристи, теоретично це можливо, але лише у судовому порядку.

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