Виїжджала з АЗС, коли її охопила вогняна куля: з'явилися подробиці загибелі вагітної жінки у Дніпрі

Загибла і постраждала перебували в епіцентрі вибуху на АЗС.

У результаті російського ракетного удару по Дніпру ввечері 26 жовтня біля АЗС "БРСМ-Нафта" загинуло двоє людей. Серед них - молода вагітна жінка, яка у момент вибуху перебувала на пасажирському сидінні автомобіля "Таврія".

Машина вже заправилася та виїжджала з АЗС, коли її охопила вогняна куля, розповів під час брифінгу начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олег Кушнірук.

За кермом автівки, яка вщент згоріла в результаті вибуху, також була жінка. Наразі вона в лікарні в тяжкому стані.

Фото: 11 канал

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"Судячи з обстановки, яка була на час прибуття ДСНС, вони в цей момент заправили автомобіль і вже виїжджали з місця. Тому що автомобіль знаходився в декількох метрів від самої АЗС", - пояснив він.

Кушнірук додав, що жінки потрапили в епіцентр вибуху від ракетного удару.

На території знищеної вщент АЗС залишилася воронка від російської ракети. Резервуари з паливом не спалахнули. За попередньою інформацією, Росія вдарила по Дніпру ракетою Х-59.

Фото: 11 канал

Нагадаємо, другий загиблий через ракетний удар РФ - оператор автомийки, яка розташована біля заправки. Ще чотири людини постраждали. Троє з них, зокрема жінка, яка перебувала в "Таврії", у тяжкому стані в лікарні.

Фото: 11 канал

Фото: 11 канал

Фото: 11 канал

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