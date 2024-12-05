Війна або тюрма: окупаційна влада примусово мобілізувала близько 50 тисяч жителів Криму

Російські окупанти застосовують репресивні заходи проти тих, хто відмовляється служити в російській армії.

Від початку окупації Криму у 2014 році до російської армії було мобілізовано близько 50 000 мешканців півострова.

Про це йдеться у звіті про результати діяльності Представництва президента України в Автономній Республіці Крим за 2022−2024 роки.

Згідно зі звітом, наприкінці грудня 2024 року в окупованому Криму завершиться вже 20-та призовна кампанія, яку проводять окупанти.

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"Лише у 2024 році окупаційна влада примусово залучила до служби в армії РФ 5,5 тисяч людей. Представництво України наголошує, що такі дії порушують положення IV Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин", – йдеться в повідомленні.

за ухилення від військової служби окупаційна влада Криму порушила 553 кримінальні провадження, з них 244 – після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Також зафіксовано щонайменше 497 випадків, коли суди окупаційної влади визнали жителів Криму винними у відмові від призову.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки МО 29 знищили три радіолокаційні комплекси російських військ в тимчасово окупованому Криму.

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