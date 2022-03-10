"Війна б'є і по агресору": Зеленський заявив, що незабаром росіяни відчують наслідки брехні Кремля і почнуть страждати

"Війна б'є і по агресору": Зеленський заявив, що незабаром росіяни відчують наслідки брехні Кремля і почнуть страждати

Війна ніколи не буває ізольованою, наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна ніколи не буває ізольованою і вона завжди б'є і по жертві, і по агресору. Тож на Росію та її громадян за напад на Україну чекає теж чималий удар.

Про це Зеленський сказав у новому відеозверненні 10 березня.

За словами Зеленського, незабаром громадяни Росії відчують як наслідки брехні пропагандистських ЗМІ Росії, так і наслідки нападу РФ на Україну, що вдарить по їхніх гаманцях, у них деталі менше стане можливостей.

"Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди б'є і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє. Але завжди розуміє і завжди страждає", - сказав Зеленський.

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