Війна без компромісів: що стоїть за незмінними амбіціями Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

Ні зміна ситуації на полі бою, ні економічний тиск не змушують Володимира Путіна відмовлятися від максималістських територіальних вимог чи розглядати для себе невигідні умови миру. За оцінками аналітиків, російський президент зосереджений не на пошуку компромісу, а на підтримці діалогу з Дональдом Трампом, щоб уникнути різкого охолодження у відносинах із Вашингтоном.

Про це пише видання Financial Times.

“У Путіна немає стимулів згортати війну прямо зараз”, — зазначає Олександра Прокопенко з Євразійського центру Карнегі. На її думку, для Кремля зараз важливіше утримувати увагу американського президента, ніж робити реальні поступки.

Попри те, що Трамп нещодавно дозволив масштабніші поставки озброєнь Україні та погрожував санкціями, після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви риторика змінилася: Путін отримав перше запрошення відвідати США, а зустріч пройшла без участі української сторони.

Експерти наголошують, що ця зустріч стала дипломатичною перемогою для Кремля — відбулася без будь-яких значущих поступок Росії у війні, але принесла політичні дивіденди. За словами колишнього міністра закордонних справ РФ Андрія Козирєва, Путін “отримує вигоду без втрат як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні”.

Українські дипломати вважають, що мета Кремля зараз — вийти з міжнародної ізоляції, уникнути нових санкцій та використати прагнення Трампа завершити війну для реалізації цілей, яких не вдалося досягти військовим шляхом.

Тим часом на фронті Росія продовжує наступ, намагаючись оточити стратегічні міста на сході України. За липень війська РФ захопили 502 кв. км території — один із найвищих показників за останній рік.

Попри падіння доходів від енергоресурсів та нові економічні обмеження, експерти вважають, що економічний тиск поки недостатній, щоб змусити Путіна змінити курс. Його більше непокоїть можливе розчарування Трампа, ніж загроза нових санкцій.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня в американському штаті Аляска.