"Війна ближче, ніж ви собі уявляєте": Садовий попередив Байдена і Столтенберга, що Росія вже на їхньому кордоні

"Війна ближче, ніж ви собі уявляєте": Садовий попередив Байдена і Столтенберга, що Росія вже на їхньому кордоні

Садовий просить закрити небо над Україною.

Російські загарбники вранці 13 березня бомбардували Міжнародний миротворчий центр, який розташований за 40 кілометрі від Львова і за 20 кілометрів від кордону з Польщею, з ЄС та НАТО. Уже зовсім скоро ця війна може втратити приставку російсько-української, а тому мер Львова закликає партнерів закрити небо над Україною.

Про це мер Львова Андрій Садовий написав у своєму Telegram.

"Сьогодні (13 березня. - Ред.) російські ракети бомбардували Міжнародний миротворчий центр, який розташований за 40 кілометрі від Львова і за 20 кілометрів від кордону з Польщею, з ЄС та НАТО. Джо Байден, Єнс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче, аніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні. У вас є винищувачі, які можуть захистити наше небо. І коли я кажу “наше”, то маю на увазі не лише українське. Бо вже зовсім скоро ця війна може втратити приставку російсько-української. Зупиніть війну! Допоможіть нам закрити небо Європи!", - наголосив Садовий.

Як повідомлялося, окупанти здійснили авіаудар по Яворівському полігону у Львівській області.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Яворівського полігону загинули дев’ять людей.

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