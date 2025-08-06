"Війна буде продовжуватися": Портников назвав справжню мету Путіна в Україні

Віталій Портников

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Володимир Путін не може ухвалити остаточне рішення щодо долі українських земель, оскільки йому невідомо, яку саме частину території України зможе окупувати російська армія у майбутньому.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму YouTube-каналі.

Віталій Портников стверджує, що окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей — це лише проміжний етап. Кінцева мета Путіна — захопити весь Схід і Південь України, а потім або перетворити решту країни на маріонеткову державу, або повністю анексувати всю її територію.

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«Відповіді абсолютно однозначно: Путін буде продовжувати війну з Україною за будь-якого розвитку обставин. Встановить він контроль на територію Донецькою, Луганської і Херсонської і Запорізької областей — війна буде продовжуватися. Не встановиться він контроль над цією територію — війна буде продовжуватися», — зауважує журналіст.

На його думку, ніякого іншого варіанту розвитку по дій немає. Ще з лютого 2022-го року російський президент остаточно «ухвалив рішення, що не український народ, а сам він має ухвалювати рішення, хто буде керувати Україною».

«І з цієї точки зору той факт, що російська армія досі не встановила контролю над територіями Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей є зовсім не причиною того, що Путін відмовляється зупиняти вогонь на російсько-українському фронті. А є приводом для продовження багаторічної війни на виснаження України рішення про проведення, якої Путін ухвалив за кілька місяців, після того, як усвідомив, що його бліцкриг зазнав поразки», — зазначив журналіст.

Портников вважає, що навіть у разі окупації чотирьох областей, будь-які переговори про мир будуть пасткою. Путін, імовірно, висуне свідомо неприйнятні умови для Києва та Заходу, щоб отримати легітимний привід продовжувати війну.

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«Після проведення відповідних фейкових референдумів, ухвалити рішення про приєднання цих українських регіонів до складу російської федерації і вимагати, щоб українська армія вийшла з адміністративних кордонів вже цих регіонів. Це типова тактика-салямі, якої і збирається дотримуватися Путін під час наступного періоду російсько-української війни», — зауважив Портников.

Таким чином, остаточне рішення про долю українських земель повністю залежить від того, наскільки далеко зможе просунутися російська армія.

Нагадаємо, аналітики DeepState заявили про просування російських військ у районах кількох населених пунктів Донецької області та оновили мапу бойових дій.