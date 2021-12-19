"Війна буде справою всіх": Данілов розповів про секретний План оборони України на випадок вторгнення РФ

"Війна буде справою всіх": Данілов розповів про секретний План оборони України на випадок вторгнення РФ

За його словами, у разі вторгнення російських військ до оборони залучать всі державні органи влади.

На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ — план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю "Апострофу".

"В плані оборони прописані детальні дії кожної інституції, кожної структури. Більше того, цим планом оборони охоплено більше державних інституцій, які будуть залучені в разі небезпеки. Якщо раніше це були Генштаб, Збройні Сили — органи, які відносяться до сектору нацбезпеки й оборони, то в цьому плані оборони будуть залучені центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші інституції, які є в нашій державі. Тому, якщо не дай Боже буде війна, це буде справою всіх", — сказав Данілов.

Також читайте У Франції оцінили можливість повернення до Холодної війни із Росією

Секретар РНБО наголосив, що дбати про безпеку й незалежність України мають усі наші громадяни. За його словами, ситуація, коли одні органи державної влади протистоять агресорові, а інші "лише спостерігають", неприпустима. Данілов нагадав, що тривалий час Росі через своїх ставлеників впливала на сектор нацбезпеки й оборони України.

"У нас міністр оборони, і навіть не один, був громадянином Росії. І в СБУ те саме. І що стосується Служби безпеки, зараз дуже багато ряжених генералів, які вважають себе патріотами, очолюють політичні партії, хоча свого часу, коли тут була російська агентура, коли вони керували всім — вони просто сиділи й мовчали. Патріотами треба бути постійно", — підсумував Олексій Данілов.

Раніше секретар РНБО Данілов заявив, що Росія все ще не робить жодних кроків для відведення військ від українських кордонів, до яких вона стягнула своїх армійців. Але ознак скорого нападу РФ на країну теж немає.

Читайте також: