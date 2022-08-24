Війна буде затяжною і Росія може знову атакувати Київ — міністерка оборони Іспанії

Очільниця іспанського Міноборони попередила, що війна в Україні буде “довгою, дуже важкою і дуже жорстокою”.

У вівторок, 23 серпня, очільниця Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес з посиланням на інформацію від розвідки попередила, що Росія може знову атакувати Київ.

Як повідомляє агентство Anadolu Про це вона заявила на пресконференції на авіабазі Хетафе в Мадриді.

У розмові з журналістами в кулуарах свого візиту до 35-го крила повітряно-космічних сил Роблес повідомила, що розвідувальні служби з усього світу попереджають про готовність Росії знову атакувати Київ або будь-яку іншу частину України.

Роблес нагадала, що сценарій війни змінився, маючи на увазі поточну концентрацію бойових дій на сході України. Вона також підтвердила, що російський уряд, безсумнівно, використовуватиме природний газ як зброю війни.

У цьому контексті Роблес закликала до солідарності та єдності в Іспанії та Європейському Союзі (ЄС).

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Очільниця іспанського Міноборони попередила, що війна в Україні буде “довгою, дуже важкою і дуже жорстокою”, схожою на війну в 20 столітті, як Перша чи Друга світова, і зауважила, що ця зима буде важкою.

Роблес також повідомила, що "Україна хоче купити нові сучасні танки в Іспанії та інших країнах" і що Мадрид уже запропонував навчити українських солдатів того, як їх використати.

Нагадаємо, напередодні чиновник американської адміністрації повідомив, що російська армія найближчим часом планує вдарити по цивільній інфраструктурі України, під загрозою — урядові об’єкти.

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