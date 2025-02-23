"Війна була спровокована": спецпредставник Трампа зробив суперечливу заяву про причини конфлікту

За його словами, розмови про вступ України до НАТО стали "загрозою для Росії".

Спецпредставник Трампа Стівен Уіткофф, який веде переговори з Росією, заявив, що війна в Україні була спровокована і не обов’язково самою Росією.

Про це він заявив в ефірі CNN.

"Війна не мала статися. Вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни", – сказав Уіткофф.

Він також згадав, що перед початком війни велися розмови про вступ України до НАТО, що, за його словами, стало "загрозою для Росії".

Крім того, спецпредставник зазначив, що наразі Росія "дала зрозуміти свою готовність покласти край" війні.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його команда впевнені, що наступного тижня вони укладуть угоду про припинення вогню між Україною та Росією.