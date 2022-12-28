Війна – це 100-поверховий хмарочос: експерт Том Купер розповів, на якому "поверсі" Україна

Австрійський військовий експерт Том Купер, який регулярно аналізує ситуацію на фронті та відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, опублікував черговий звіт за 27 грудня

ТСН.ua наводить основні тези звіту Купера.

Путіну байдуже на втрати

Експерт відповідає на питання читачів, який рівень втрат у російській армії зупинить Путіна.

"Погляньно правді у вічі: йому байдуже, скільки людей гине в цій війні. Він настільки цинічний, що рано чи пізно почне вихвалятися тим, що "російські в’язниці спустошуються від найгірших людських покидьків" — адже на цій війні гине так багато зеків, завербованих "Вагнером", — зазначає Купер.

На його думку, втрати почнуть хвилювати Путіна тільки тоді, коли призведуть до масових заворушень.

"Але зараз російське суспільство за кілька світлових років від таких подій (заворушень в РФ. – Ред.), і я не бачу, щоб найближчим часом щось змінилося", — вважає експерт.

Мобілізація в РФ

За словами Купера, враховуючи втрати росіян за останні два місяці, це мобілізація в РФ не тільки "можлива", але навіть дуже "імовірна". Проте він вважає, що "мобіки" не допоможуть диктаторові виграти війну.

"Одна лише кількість військ не може виграти проти того поєднання вогневої потужності, точності та маневру, якими зараз володіє ЗСУ. Звичайно, останнього недостатньо, щоб повністю перемогти росіян і вигнати їх з країни за, скажімо, "за кілька тижнів"; однак цього достатньо, щоб тримати ЗС Росії під контролем", — поясює експерт.

Моральний дух в російській армії

Купер підтверджує, що моральний дух у лавах окупаційних військ дійсно низький. Але це не означає, що росіяни не будуть воювати.

"Однак у Росії це (моральний дух. – Ред.) просто не має значення: у росіяни достатньо фаталізму, щоб продовжувати боротьбу, і вони мають стільки військ, що не має значення, якщо цілі батальйони відмовляються воювати, чи залишать свої позиції та втечуть", — пояснює експерт.

За його словами, щоб реально зламати російський бойовий дух, Україні потрібно набагато більше артилерії та снарядів, ніж є зараз.

"Якщо є проблеми з розумінням цього: скажімо, ця війна – це 100-поверховий хмарочос. Щоб її здолати, треба піднятися по сходах на останній поверх. Зараз ми десь на 20-му, переходимо на 21-ший", — порівняв Купер.

Додаткова мобілізація в Україні

Зараз Купер вважає це малоймовірним. "У ЗСУ вистачає військ, а от важкого озброєння та відповідних боєприпасів для всіх військ — ні", — сказав він.

Раніше Том Купер писав, що НАТО не має жодної ідеї, як закінчити війну в Україні.

Нагаємо, у Генштабі розповіли про основні події на фронті за минулу добу.

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