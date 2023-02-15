"Війна - це наведення порядку": на Одещині суворо покарали чоловіка, який заявив СБУ, що "Україна - це РФ"

В Одеській області до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який доводив СБУ, що "Україна - це Росія, а війна - наведення порядку".

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду м. Одеси.

За даними суду, СБУ 11 липня 2022 року проводила контрдиверсійні заходи у с. Холодна Балка Одеського району Одеської області поблизу меморіалу "Невідомому солдату" біля зупинки громадського транспорту. Там з працівниками СБУ вирішив поспілкуватись чоловік, який доводив спецслужбі, що "війна Росії проти України - це наведення порядку".

"Україна була знищена у 2014 році. Ми мали спільну державу. Вихід зі становища бачу такий — повернути назад цю територію туди, де вона і була. І повертати назад до Росії її територію. Війна? Ну, як це Росія напала на Україну? Росія наводить лад просто. Тому що ви бардак навели й 8 років уже тероризуєте народ. Росія напала на Україну? Ні. Чи зараз війна йде? Наводиться лад", — заявляв засуджений у розмові з працівниками СБУ.

Крім того чоловік у заборонені соцмережі "Вконтакті" поширював дописи окупаційного Міноборони та чекав "асвабадітєлєй" на Одещині.

На суді підозрюваний свою провину визнав. Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 436-2 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ "на гарячому" впіймала російського агента, який коригував нещодавні ракетні удари по Харкову.

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