"Війна – це про те, хто перший здується": Чмут розповів, чи стає росіянам важче наступати

Росіяни дедалі більше відчувають проблеми з технікою і особовим складом через величезні втрати на фронті в Україні. І ці втрати подекуди не можна швидко поповнити.

Про це розповів директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

"Вони ведуть наступальний бій і зазнають величезних втрат. І ці втрати подекуди не можна швидко поповнити. Люди так само вимагають підготовки. Мобілізація – це процес, ресурс, а втрати у них швидкі і великі. Теж саме з технікою", – зазначив Чмут.

Він додав, що цифри втрат російської армії, які оприлюднює Генштаб, здебільшого правдиві.

"Тобто можливо там не 100% і є якась похибка, але 70-80% від них – це правда. І спілкуючись з бригадами по тому, скільки вони умовно знищили за день, за тиждень, по відео підтверджених результатах – це високі показники. Ми дійсно знищуємо ворога сильно, багато й активно. Але проблема в тому, що їх [росіян – ред.] 150 мільйонів. Це дуже велика країна", – зауважив директор фонду "Повернись живим".

За його словами, Росії допомагають відновлювати втрати особового складу та техніки іноземні найманці, КНДР, Іран та інші країни, де можна купувати техніку.

"Їм до нас абсолютно байдуже і в них є, що купувати. І це створює проблеми для нас. І зараз війна – це про те, хто перший здасться, хто перший "здується" умовно кажучи. Ми тримаємося, як би важко не було, і маємо далі триматися. Вони мають посипатися першими. Ми маємо робити все для цього", – наголосив Тарас Чмут.

Нагадаємо, Тарас Чмут розкрив обсяги виробництва українських ракет. За його словами, обсяги виробництва ракет в Україні варіюються залежно від типу боєприпасів. Деяких видів ракет Україна здатна виробляти "десятки тисяч" на рік.

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