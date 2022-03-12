"Війна - це трагедія, але війна зробила такі відносини": Зеленський подякував Польщі за підтримку

За словами президента, у таких складних випадках проявляється, хто є хто.

Між Україною і Польщею склалися особливі відносини, яких ніколи не було. Це вже нова історія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 березня, під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

"Я вчора виступав перед вашими парламентаріями і казав відверто, що в нас особливі відносини склалися з Польщею. Ніколи таких не було. Я не знаю, може колись було, але це вже нова історія", - зазначив він.

За словами президента, після цієї війни в України буде зовсім нова історія об'єднаної нації з розумінням, хто нам друг, хто брат, хто партнери в Європі, у світі. А хто думає про себе і це їхній вибір.

"Немає претензій. Ми просто дуже відкрито говоримо, які стосунки. Я перед тим, як зайти до вас, останній мій дзвінок - можу показати, з ким я говорив. З Дудою, Анджеєм. Ось вам про відносини. Це не випадковість. Це говорить про те, що ми багато, декілька разів на день спілкуємось. Я не буду говорити вам про деталі, вони пов'язані з нашою безпекою. Тож він допомагає як і прем'єр", - наголосив президент.

Президент також висловив вдячність, що в Польщі приймають і допомагають українцям.

"Але вони все одно в гостях, при всій повазі, і те що ви робите клімат таким, щоб він був як вдома, ми також це відчуваємо. Чесно скажу одразу, не буду ображати інші країни деякі, тому що всі приймають, і я можу бути тільки вдячним, не маю права ображатись, але є там, де ставляться, окей, заходьте, але ви пам'ятайте, хто ви і що ви. Є й таке. Тим не менш з Польщею цього немає і слава богу", - сказав Зеленський.

На останок президент зазначив, що війна - це трагедія, але війна зробила такі відносини (між Україною і Польщею - Ред).

"Тому що у таких складних випадках проявляється, хто є хто", - резюмував глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував полякам за підтримку та наголосив, що він від першого дня війни не сумнівався у підтримці Польщі. Зеленський наголосив, що між поляками та українцями зараз панує порозуміння.