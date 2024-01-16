“Війна давно б закінчилась”: Путін цинічно прокоментував відмову України від переговорів (відео)

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія начебто була готова до переговорів. Але приїхав Борис Джонсон та переконав Україну не йти на цей крок.

Цю та іншу порцію маячні Путін видав на зустрічі з главами муніципальних утворень суб'єктів РФ. Звісно ж, не обійшлося без традиційних покашлювань та хапань ротом повітря (дивіться відео нижче).

“Відмовившись від переговорів, а вони відмовилось від переговорів! Але нагадаю, в Стамбулі про все домовились, кажу це вам, головам муніципальної влади, всі громадяни повинні це знати, але ви напряму з людьми працюєте. Ми ж домовились про все. Більше того, керівник переговорної групи зі сторони України поставив навіть під цим свій підпис. Підпис стоїть, в нас документ он лежить”, — сказав диктатор.

Путін цинічно прокоментував відмову України від переговорів

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“Нам тільки говорили: треба знак якийсь подати, що Росія дійсно має намір піти на рішення цих питань мирним шляхом, треба війська відвести від Києва, відвели. Через день вони викинули на смітник всі домовленості”, — додав він.

Далі Путін почав скаржитись на те, що начебто колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовив Україну від домовленостей з Росією: “Ну, придурки, ні?! Якби ми пішли на це, вже все давно б закінчилось півтора роки тому”.

Нагадаємо, що Путін вигадав плани Польщі захопити шмат "України" і заявив про "гарантії безпеки".

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