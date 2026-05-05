Війна дійшла до Уралу: як українські дрони почали долітати на 1500 км углиб Росії

Українські дрони почали долітати на 1500 км углиб Росії / © із соцмереж

Українські безпілотники дальнього радіуса дії тепер можуть завдавати ударів углиб Росії на 1500 кілометрів. Українські дрони регулярно вражають російські об’єкти. Тепер вони можуть досягати Уральських гір та населених пунктів, де росіяни вважали війну далекою проблемою.

Про це пише Bloomberg.

Українські дрони б’ють на тисячі кілометрів углиб Росії

25 квітня українські дрони завітали до Єкатеринбурга. Сьогодні стало відомо про удари по Чебоксарах, що також за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Україна планує розширити масштаби ударів на великі дистанції, аби мати можливість атакувати РФ на відстані понад 1500 кілометрів. Останні удари свідчать, що Україна вже застосовує прагнення на практиці, адже дрони вражають нафтопереробні заводи та порти, які використовуються для експорту енергоносіїв.

Під удари почали потрапляти міста на Уралі, такі як Єкатеринбург та Челябінськ. У Єкатеринбурзі з початку квітня місцева влада була змушена п’ять разів тимчасово припиняти роботу аеропорту через загрозу українських дронів.

«Це стало шоком. Хоч ніхто не загинув, люди нарешті зрозуміли, що місто більше не знаходиться глибоко в тилу», — каже 35-річний росіянин Володимир.

Приблизно чверть території Росії тепер у зоні досяжності українських безпілотників. Удар по Єкатеринбургу має особливе значення, адже під час Другої світової війни місто слугувало тиловою базою, куди перевозили заводи. Тепер у Єкатеринбурзі вже не так безпечно, як колись.

На лінії фронту для росіян війна зайшла до глухого кута. Саме тому безпілотники почали відігравати важливішу роль. Україна та Росія щодня атакують одна одну сотнями дронів. Проте Україна атакує російські НПЗ, порти та все, що фінансує продовження війни. У цей час Росія атакує багатоквартирні будинки та влаштовує «полювання» на українців.

29 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ планує розширити географію ударів дронами по РФ. За його словами, Україна тепер здатна завдавати ударів по Росії на відстані понад 1500 кілометрів. Це означає, що чверть території Росії вже не є безпечною для її громадян. До слова, на цьому клаптику землі живе 70% населення РФ.

Челябінськ розташований на Південному Уралі, неподалік кордону з Казахстаном, на відстані приблизно 1500–1700 кілометрів від України. Як і Єкатеринбург, під час Другої світової війни він був опорою радянської важкої промисловості. Місто і нині лишається центром металургійної, військової та аерокосмічної промисловості.

Дані Росавіації свідчать, що Україна від початку квітня активно атакує Челябінськ. Українські дрони активно прилітають і до міста Перм, де йдуть «чорні нафтові дощі».

На Уралі російські аеропорти постійно змушені закриватися через загрозу українських безпілотників. Кремль поки стримано реагує на атаки по Уралу.

Окрім економічної шкоди, удари вглиб РФ можуть вплинути на громадську думку росіян. Крім атак, громадянам РФ доводиться переживати відключення мобільного зв’язку, а іноді й стаціонарного зв’язку. Все це, щоб люди не могли поширювати правду про ситуацію у своїх містах.

Війна в Україні перекидається на територію РФ — останні новини:

У російських пабліках поширюється інформація про ракетний удар по території підприємства «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах. Повідомляється, що атаку нібито було завдано ракетою FP-5 «Фламінго», проте офіційного підтвердження типу озброєння наразі немає.

Підприємство спеціалізується на виробництві захищених навігаційних систем, зокрема модулів «Комета», які використовуються у російських безпілотниках та ракетах. Опубліковані кадри фіксують пошкодження будівель і задимлення, а масштаби руйнувань на об’єкті наразі уточнюються.

Зранку 5 травня у Чебоксарах пролунала серія вибухів через атаку безпілотників, імовірно, типу «Лютий». Під повторний удар за добу потрапив завод стратегічного значення «ВНІІР-Прогрес», над яким зафіксували густий стовп диму.

Місцеві мешканці скаржаться на відсутність ефективної роботи ППО, тоді як влада заявляє про збиття цілей. Додатково зафіксовано падіння уламків безпілотника на місцевий торговий центр, що призвело до пошкодження будівлі.

