"Війна для Росії зараз на стадії "стратегічного цугцвангу" – Данілов розповів про провали Кремля

Данілов назвав п'ять кроків Росії, які погіршують її ситуацію і наближають до фіналу війни.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв’язана проти України війна вийшла для Росії на стадію "стратегічного цугцвангу".

Про це секретар РНБО написав у Facebook.

Серед аргументів Данілов назвав, зокрема, мобілізацію, що стала "потужним фактором політичної дестабілізації на РФ".

"Путінська мобілізація перетворилась на втечу понад 500000 росіян, демонстрацію гнилості російської системи, смерть непідготовлених призовників, зростання обурення "глибинного народу", падіння рівня підтримки війни і найголовніше – стала потужним фактором політичної дестабілізації на РФ", – зазначив він.

Також, за його словами, після спроби анексії чотирьох українських областей світ "безпрецедентно в історії ООН" консолідувався довкола під підтримки України і засудження Росія.

Ядерний шантаж Путіна "запустив" повне перезавантаження і модернізація структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді.

Як приклад, він навів навчання з ядерного стримування у Європі, які Альянс планує розпочати 17 жовтня. Також, за словами Данілова, Москва ризикує втратити "впливових партнерів" – Індію та Китай.

Данілов наголосив, що союзники вирішили прискорити передавання Україні потужних систем ППО саме після масованої ракетної атаки РФ по Києву, інших містах України та критичній інфраструктурі.

"І найголовніше – агресивна війна, розв’язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, Міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.

Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон надасть Україні ракети до систем протиповітряної оборони NASAMS. Вони можуть збивати крилаті ракети, які запускає Росія.

На думку військового експерта Олега Жданова, американські винищувачі F-15 чи F-16 можуть з’явитися в Повітряних силах ЗСУ вже взимку.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Іспанія передасть українським захисникам чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

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