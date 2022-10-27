"Війна дісталася і сюди": у Дніпрі рятують переселенку із тяжким осколковим пораненням

Жінка виїхала на Дніпропетровщину із Слов'янська, що на Донеччині.

У Дніпрі лікарі рятують жінку із тяжким осколковим пораненням хребта. 69-річна Валентина - переселенка. Вона втекла від війни в Слов'янську на Донеччині, але вона "наздогнала" її під Нікополем на Дніпропетровщині.

Про це розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"22 жовтня почався масивний обстріл. Війна дісталася і сюди. Валентина Михайлівна забігала в хату, але отримала осколкове поранення хребта. Відмовили руки і ноги. Втратила свідомість", - написав він.

Великий уламок снаряду застряг у хребтовому каналі. Після лікарських втручань в руках з'явились сили, але ноги не працюють, розповів Риженко.

Нагадаємо, 27 жовтня у Дніпрі попрощалися із 25-річною Інною Оданець. Вагітна дівчина разом із чоловіком опинилися в епіцентрі вибуху російської ракети на АЗС в місті. Він дивом вижив і перебуває в лікарні.

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