Війна досягне переламного моменту в серпні, а активна фаза закінчиться до кінця 2022-го - Буданов

Активне ведення бойових дій в Україні триватиме до кінця 2022-го, а в серпні війна досягне переламного моменту.

Керівник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов каже, що до серпня озброєння в тій кількості, яка потрібна українській армії, не буде. Лише від серпня воно перебуватиме у військових частинах, а також його активно почнуть використовувати у бойових діях.

Про це очільник української розвідки заявивав в інтерв'ю "УП".

За його словами, активне ведення бойових дій, коли з рук в руки переходять цілі населені пункти, має значно скоротитися до кінця року і звести майже до нуля.

"Активна фаза має піти на максимальний спад до кінця року. Ресурсів у Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців", - наголошує керівник ГУР.

В українській розвідці вважають, що ще до кінця цього року Збройні Сили України можуть перейти адміністративний кордон з анексованим Росією півостровом Кримом: "До кінця року ми маємо, як мінімум, зайти на територію Криму".

На запитання, у якому вигляді буде тривати війна далі, Буданов відповів: "Вихід на наш адмінкордон. Цим закінчиться наша війна".

Нагадаємо, Кирило Буданов розповів, що Путін мав кілька варіантів дій щодо України перед повномасштабним вторгненням 24 лютого. Остатоне рішення про напад на Україну він ухвалив по обіді 23 лютого.

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