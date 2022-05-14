Війна досягне переломного моменту в серпні та завершиться до кінця року - розвідка

Війна досягне переломного моменту в серпні та завершиться до кінця року - розвідка

Війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця 2022 року, вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю "Sky News" генерал-майор заявив, що в Росії вже триває переворот з метою усунення президента Володимира Путіна.

"Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим", – вважає Буданов.

За його словами, Росія зазнає у війні величезних втрат, а воєнна розвідка України дізнається про плани Кремля, щойно вони починають складатися.

"Ми воюємо з Росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська влада – це міф. Це орда людей зі зброєю", – зазначив керівник воєнної розвідки.

Нагадаємо, начальник військової розвідки Міноборони розповів, чому острів Зміїний має стратегічне значення.

Скільки ще триватиме війна – прокоментував австрійський військовий експерт

Читайте також: