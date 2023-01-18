Війна дронів та артилерії: як безпілотники допомагають ЗСУ перемагати на найскладніших ділянках фронту (відео)

БПЛА надзвичайно важливі для розвідки, кажуть військові. У тилу демонструють, як вони працюють.

Безпілотники допомагають українським бійцям перемагати на найскладніших ділянках фронту і їх постійно не вистачає. Тож фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" на прохання військових купив 20 сучасних квадракоптерів і вже передав їх на передову.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Безпілотники надзвичайно важливі для розвідки, кажуть військові. У тилу демонструють, як вони працюють.

Кажуть, дрони допомагають оперативно виявляти ворожу техніку та коригувати вогонь по позиціях окупантів.

"Допоможуть швидко скоординувти і артилерійський напад, так швидко і допомогти при відступі або наступі. І спланували подальшу місію", – розповів військовослужбовець.

Ба більше, кажуть бійці, до безпілотника можна прикріпити так звану систему скиду і це на передовій дуже потрібно.

Придбати двадцять дронів – з таким проханням до фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" звернулися військові, які зараз в одній із найгарячіших точок.

"Для того, аби вони могли проводити свої розвідувальні операції. І звісно, фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" відгукнулися і як тільки ці 20 дронів були у нас ми відразу волонтерами передали їх", – розповідає голова правління фонду "Тільки разом" Катерина Шкльода.

Безпілотники купували закордоном. Спрацювали оперативно, кажуть у фонді, аби дрони якнайшвидше потрапили на передову

"Такі речі дуже потрібні. Дуже часто фактично це буває розхідний матеріал", – додає вона.

Додамо, що дрони використовуватимуть на лінії бойового зіткнення.

Зазначимо, що у Держдепі обговорюють з владою Ізраїлю можливості для обмеження постачання безпілотників з Ірану

Відомо, що Росія застосовує безпілотники для атак по житлових будинках, об'єктах енергетичної інфраструктури та мирному населенню України.

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