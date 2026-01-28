"Війна, як у Матриці": військовий пояснив, якою має бути армія України

Фото ілюстративне / © СБУ

Сучасна війна в Україні дедалі більше перетворюється на протистояння безпілотних технологій, де ключову роль відіграють дрони, а класичні види озброєння поступово втрачають своє домінування.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів командир загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення, журналіст і колишній народний депутат Єгор Соболєв.

За його словами, нинішні бойові дії кардинально відрізняються від воєн минулого століття. Якщо раніше протистояння нагадувало шахову партію з поетапними ходами, то тепер будь-яка дія миттєво викликає відповідь противника. Темп війни значно зріс, а поле бою стало набагато складнішим і динамічнішим.

Соболєв зазначає, що роль артилерії, яку традиційно називали «богом війни», поступово зменшується, а масштабні танкові прориви фактично втратили актуальність. На його переконання, будувати Збройні сили за принципами армій XVIII–XX століть уже немає сенсу.

«Ми маємо відмовитися від жорстких ієрархічних пірамід і перейти до гнучкої, мережевої моделі управління. Це має бути своєрідна „матриця“, де підрозділи швидко взаємодіють між собою, а рішення ухвалюються максимально оперативно», — підкреслив військовий.

Командир прогнозує, що незабаром основним типом протистояння стане війна дронів проти дронів. За його словами, бронетехніка вже зараз з’являється на полі бою значно рідше, адже стає легкою мішенню для безпілотників.

Він також навів приклад еволюції власного підрозділу: від невеликого взводу БпЛА на початку 2023 року до повноцінної роти ударних безпілотних авіакомплексів, яка сьогодні працює з новітніми технологічними рішеннями.

Окремо Соболєв звернув увагу на перспективу автоматизації управління дронами. У майбутньому, вважає він, ключову роль відіграватиме програмне забезпечення, яке зможе координувати роботу великої кількості безпілотних систем без прямого ручного керування.

«На полі бою з’являться наземні роботизовані платформи з різними функціями, морські та підводні дрони, а також авіаційні безпілотники. Усі вони будуть поєднані в єдину цифрову мережу», — підсумував військовий.

Нагадаємо, днями Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Збройні сили України кардинально змінюють підхід до ураження ворожих цілей.

Тим часом президент України Володимир Зеленський зробив заяву після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму як дуже хорошу. Тоді було обговорення протиповітряної оборони.