Війна інженерів: ініціатива Ахметова передала військовим обладнання для польової збірки дронів та 15 авто

Реклама

Ініціатива "Сталевий фронт", заснована бізнесменом Рінатом Ахметовим, передала 157-й окремій механізованій бригаді комплексний пакет технічної допомоги. Партія вантажу спрямована на підвищення мобільності підрозділів та забезпечення автономності екіпажів БПЛА безпосередньо на лінії зіткнення.

Ключовим елементом поставки стали 15 повнопривідних автомобілей. Для забезпечення стійкого зв'язку під час руху, також передані 20 автомобільних комплектів супутникового зв'язку Starlink, що дозволяє залишатися в мережі навіть під час маневрів.

Окрім транспорту, ініціатива передала обладнання для розгортання мобільних майстерень з виготовлення та ремонту дронів. До пакету увійшли 10 високоточних 3D-принтерів, верстат з числовим програмним керуванням (ЧПУ), а також критично важливі компоненти для FPV-систем: перетворювачі напруги, польотні контролери, акумулятори та 40 посилених антен.

Реклама

За словами представників ініціативи, такий склад допомоги відображає зміну характеру бойових дій, де швидкість адаптації технологій відіграє вирішальну роль.

"Ми бачимо, що сучасна оборона вимагає не лише зброї, а й інженерних рішень на "нулі". Передача 3D-принтерів та верстату ЧПУ — це фактично передача засобів виробництва. Це дозволяє бригаді не чекати поставок тижнями, а друкувати необхідні хвостовики, скиди чи кріплення для антен прямо в бліндажі, — підкреслив Антон Гончарук, представник ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". — Мобільність, яку забезпечують ці 15 авто, помножена на технологічну незалежність майстерень — це саме той гнучкий підхід, який допомагає нашим хлопцям бути на крок попереду ворога".

У 157-й ОМБр зазначають, що отримане обладнання дозволить закрити потреби кількох розрахунків аеророзвідки та ударних груп.

"Війна переходить у фазу технологічних перегонів. Отримані нами польотні контролери та антени — це "мізки" та "очі" наших дронів, а верстат ЧПУ дозволяє нам модифікувати борти під конкретні бойові задачі за лічені години, — зазначив представник 157-ї ОМБр— Окремо дякуємо за "Старлінки" для авто. Можливість отримувати стрім з дрона прямо в машині — це суттєве підвищення керованості бою та безпеки наших екіпажів".

Реклама

Нагадаємо, "Сталевий фронт" — це ініціатива Ріната Ахметова, що об’єднує усю мілітарну допомогу його бізнесів Силам оборони. Головна мета — зберегти життя військових та наблизити перемогу України. Ініціатива працює системно, фокусуючись на масштабних та технологічних рішеннях. Загальна сума, яку спрямував Рінат Ахметов на допомогу військовим і цивільним українцям, перевищує 12,8 млрд грн.