Війна Ізраїлю та Ірану: Клімкін пояснив, в чому вигода для України

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін / © Associated Press

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Ескалація конфлікту на Близькому Сході, безперечно, несе певні переваги для України. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи останні події в регіоні.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін на YouTube-каналі LIGA.net.

Переваги для України: думка Клімкіна

За словами Павла Клімкіна, загострення між Ізраїлем та Іраном відволікає увагу світових лідерів та медіа від війни в Україні. Він вважає, що в умовах обмежених ресурсів та фокусу міжнародної спільноти, будь-яке інше значне протистояння у світі може зіграти на користь України, перерозподіливши увагу та допомогу.

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Крім того, колишній очільник МЗС зазначив, що нестабільність на Близькому Сході може призвести до зростання цін на енергоносії, що потенційно може збільшити доходи країн-експортерів, включно з Україною (за рахунок транзиту).

Складність ситуації

Водночас Клімкін наголосив на складності та непередбачуваності ситуації на Близькому Сході, а також на необхідності для України продовжувати активно працювати над залученням підтримки від своїх партнерів, незалежно від інших світових подій.

Нагадаємо, Клімкін розповів, як Росія може використати війну на Близькому Сході. На його думку, ірано-ізраїльське протистояння може вплинути і на російську війну проти України.