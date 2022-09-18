Війна “кадирівців” з “вагнерівцями” у Херсоні та обстріл посланця Ватикану на Запоріжжі: головні новини ночі 18 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 18 вересня:
- У тимчасово окупованому Херсоні лунали вибухи та автоматні черги. Читати далі –>
- Кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл у прифронтових селах. Читати далі –>
- Угорський прем’єр Віктор Орбан спрогнозував війну в Україні до 2030 року. Читати далі –>
- В Ірані спалахнули масові протести через убивство дівчини, яка неправильно носила хиджаб. Читати далі –>
- Щонайменше 2 млн японців отримали рекомендації про евакуацію через супертайфун Нанмадол. Читати далі –>
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