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Війна “кадирівців” з “вагнерівцями” у Херсоні та обстріл посланця Ватикану на Запоріжжі: головні новини ночі 18 вересня

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Війна “кадирівців” з “вагнерівцями” у Херсоні та обстріл посланця Ватикану на Запоріжжі: головні новини ночі 18 вересня

Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 18 вересня:

  • У тимчасово окупованому Херсоні лунали вибухи та автоматні черги. Читати далі –>
  • Кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл у прифронтових селах. Читати далі –>
  • Угорський прем’єр Віктор Орбан спрогнозував війну в Україні до 2030 року. Читати далі –>
  • В Ірані спалахнули масові протести через убивство дівчини, яка неправильно носила хиджаб. Читати далі –>
  • Щонайменше 2 млн японців отримали рекомендації про евакуацію через супертайфун Нанмадол. Читати далі –>

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