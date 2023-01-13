Війна кланів у Кремлі: навіщо Путін змінив керівництво окупаційної армії в Україні

В Росії відбулася зміна командувача т.зв. "спеціальною воєнною операцією" в Україні - замість Сергія Суровікіна на цю посаду був призначений очільник генштабу РФ Валерій Герасимов. Суровікін, за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу, був призначений заступником Герасимова.

Суровікін вважається людиною, близькою до керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, відомого своєю критикою керівництва міноборони і генштабу. Його пониження на посаді змінює баланс у боротьбі "веж Кремля" за вплив на президента РФ Володимира Путіна.

ТСН.ua зібрав цікаві думки експертів і прогнози щодо боротьби за владу у військовому командуванні РФ і її впливу на ситуацію в Україні.

У Кремлі "дали по шапці" радикалам

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що зміна командувача російських військ в Україні свідчить про "реванш" класичного генералітету в РФ.

"Суровікін був близький до ультрарадикального угруповання в оточенні Путіна, яке претендувало на статус "ми – головні". Я маю на увазі і Пригожин, і той же Суровікін, і той же Кадиров. Тобто ця група дуже потужно просувалася до верху "харчового ланцюжка", знизу вгору", – пояснив Подоляк.

Як зазначив радник очільника президентського офісу, у Кремлі "класичні генерали починають відтісняти Пригожина, ФСБшників".

Радник Офісу президента Олексій Арестович погоджується, що "ультраправим у Росії дали по шапці".

"Перебалансували ситуацію. Там три клани борються навколо Путіна - умовні олігархи з ліберальним душком, класичні силовики та ультрабожевільні праві - Кадиров, Золотов і Пригожин... Ультраправі улюлюкали, кричали, звинувачували військових у всіх гріхах, нам здавалося, що Путін їх списав і розтоптав, аж тут такий дзвіночок", - зазначив Арестович.

Як наголосив радник ОПУ, Суровікіна, який тяжів до ультраправих, ставлять лише заступником Герасимова.

"З апаратної точки зору це ляпас - ти дурень і не впорався, але в рядові одразу списати не можна. Пам'ятаєте, яке було накачування Суровікіна - безжальний генерал, який Сирію розтоптав і вас розтопче, генерал важких рішень. Хто може згадати здобутки Суровікіна з моменту, коли поставили, до моменту зняття? Я можу - викрадений єнот із Херсонського зоопарку", - заявив він.

Ексдепутат держдуми Росісї Ілля Пономарьов вважає, що Путін кадровими перестановками відновлює баланс у своєму найближчому оточенні.

"Я вважаю, що це не є якимсь покаранням за те, що відбулось в Макіївці, чи підвищення Герасимова за якісь досягнення. Там не було жодних досягнень. Вважаю, що це відбулося виключно через те, що пан Пригожин багато разів критикував Герасимова і навіть почав підтримувати Суровікіна. Для Путіна це є джерелом власної небезпеки, тому він намагається відновити баланс", - каже Пономарьов.

Путін підвищує ставки?

Колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов вважає зміни у військовому керівництві РФ свідченням того, що Путін готовий до підвищення ставок.

"Скоріш за все, він буде залучати додаткові резерви для реалізації плану з захоплення Луганської та Донецької областей. Спробує закріпитися на півдні з метою утримання коридору, що з’єднує окупований Донецьк з окупованим Кримом", - прогнозує він.

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Кадрові рішення Селезньов вважає посиленням керівництва "спецоперацією".

"Діють в такий спосіб, щоб призначити посадову особу, яка має найвищі повноваження. Герасимов, будучи командувачем Об'єднаного угруповання військ, залишається все одно начальником Генштабу... Тепер Герасимов зможе не лише керувати операцією, але й визначати, що треба для ефективного виконання завдань, які йому ставлять Путін та Шойгу", - зауважив експерт.

Водночас, Суровікін зберіг за собою посаду командувача повітряно-космічних сил РФ, тому буде "працювати в полі", прогнозує Селезньов.

Експерт не виключив, що з призначенням Герасимова буде проведена додаткова мобілізація в РФ і активізуються бойові дії на різних ділянках фронту.

Герасимов - генерал, який "не воює, а лякає"

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що призначення Герасимова не матиме великого впливу на хід війни в Україні.

"Герасимов - це автор концепції гібридної війни. А гібридна війна - це коли ми всіх лякаємо, всі бояться і в цей час ми використовуємо шантаж, щоб отримати ті чи інші дивіденди. Тобто Герасимов не воює, а продає концепцію "бійтесь нас". Це призначення не суттєво повпливає на спроможність російської армії виконувати ті чи інші завдання", - пояснив радник голови ОП.

На думку радника ОПУ Олексія Арестовича, Герасимов піде з посади так само безславно, як і Суровікін.

"З чуток, йому дали три місяці - це якраз термін російських наступальних зусиль, які вони передбачають", - заявив він.

Арестович також зауважив, що загальне командування операцією здійснює тепер не друг Пригожина Суровікін, а людина, яку Пригожин публічно образив. На його думку, тепер у ПВК "Вагнер" можуть виникнути проблеми з постачанням.

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