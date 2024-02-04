Війна майбутнього: наземний дрон атакує позицію окупантів – деталі унікальної операції (відео)

Українські бійці з 5-ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ ЗСУ напередодні показали роботу наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "Шабля М2". За допомогою якого військові атакували позицію російських окупантів на фронті.

"Бойовий дрон під керуванням професійних бійців 5-ї ОШБр розбирає ворожу позицію. Фантастичне майбутнє вже настало. Те, про що ми читали в книжках та захопливо дивились в фільмах, втілюється в новітніх розробках наших винахідників і допомагає нашим бійцям на полі бою", - прокоментували військові.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів у коментарі "24 Каналу" про цю операцію із застосуванням дронів дистанційного керування.

Військовий зазначив, що роботи-камікадзе надзвичайно ефективні. Одні бійці використовують дрон для того, аби зробити мінне загородження. Інші – застосовують БпЛА з туреллю, щоб знищувати бліндажі противника.

"Нещодавно вперше в історії була операція, у якій бійці БпАК з неба коригували безпілотний наземний дрон з туреллю під час знищення особового складу Росії. Такого в історії військової справи ніколи не було – це надзвичайно кльово", – підкреслив Андрій Отченаш.

Завдяки використанню дронів не потрібна група розвідки, яка проводитиме коригування. Не потрібна піхота, яка мусить штурмувати позиції. Є два звичайних коптери, які проводять свою роботу.

Турель – установка для кріплення та застосування у бойових умовах кулемета, гармати або ракет. Забезпечує рух зброї в горизонтальній та вертикальній площинах. Дає змогу вести круговий або секторний обстріл.

Турелі "Шабля" виробляються в Україні. Собівартість їх не дорога, а в порівнянні з життям кулеметника – взагалі безкоштовна. Сам процес виробництва дуже простий, і чим більше модулів виготовляти, тим дешевше.

Ironclad – роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

Нагадаємо, експерт розповів про загрози для України через нестачу боєприпасів у ЗСУ.

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