Війна має бути перенесена на територію Росії – Буданов

Водночас керівник ГУР зазначив, що Україна не працює методами, подібними російським.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував перенесення війни на територію РФ. За його словами, це "чудова ідея".
Про це йшлося в інтерв'ю Буданова Наталії Мосейчук.
"Чудова ідея, як на мене. Ми не працюємо такими методами, якими працює РФ, тому порівнювати це абсолютно неправильно", — зауважив Буданов.
За його словами, війна має бути перенесена на іншу територію, якою для України є Російська Федерація та інші території, де існує їхній вплив.
▶️ Дивіться на YouTube-каналі ТСН повне інтервʼю: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами
Нагадаємо, РФ може тримати оборону "хоч все життя", якщо Україна не діятиме, зазначав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше. Він зауважив, що у путінського режиму немає більше ніякого ресурсу, крім людського. Він також назвав мету спецоперації розвідки у Криму 24 серпня та анонсував наземну операцію для звільнення півострова, а не лише удари про ворогу.
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