Війна має бути перенесена на територію Росії – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував перенесення війни на територію РФ. За його словами, це "чудова ідея".

Про це йшлося в інтерв'ю Буданова Наталії Мосейчук.

"Чудова ідея, як на мене. Ми не працюємо такими методами, якими працює РФ, тому порівнювати це абсолютно неправильно", — зауважив Буданов.

За його словами, війна має бути перенесена на іншу територію, якою для України є Російська Федерація та інші території, де існує їхній вплив.

▶️ Дивіться на YouTube-каналі ТСН повне інтервʼю: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами

Нагадаємо, РФ може тримати оборону "хоч все життя", якщо Україна не діятиме, зазначав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше. Він зауважив, що у путінського режиму немає більше ніякого ресурсу, крім людського. Він також назвав мету спецоперації розвідки у Криму 24 серпня та анонсував наземну операцію для звільнення півострова, а не лише удари про ворогу.

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