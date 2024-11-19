Війна могла завершитися ще восени 2022-го – розвідник звинуватив західних партнерів

На думку військового, війна могла завершитися після успішного проведення Харківського контрнаступу 2022 року.

Війна в Україні могла завершитися ще восени 2022 року після Харківського контрнаступу.

Таку думку висловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський, передає "Київ 24".

"Ми разом з побратимами тоді 10 вересня зайшли до Ізюму і вже 11 вересня 2022 року його було звільнено від російських загарбників. І це були незабутні відчуття. І справді цей контрнаступ у Харківській області міг закінчитися завершенням війни", – сказав Ярославський.

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Військовий вважає, що контрнаступ у Харківській області міг завершити війну, але "західні партнери не дали цього зробити через свої переконання". Саме вони, на думку Ярославського, не дозволили військам ЗСУ просунутися далі та зайти до Бєлгородської області.

"Я впевнений, що ми могли завершити війну ще 2022 року, але, на жаль, вона триває. План президента – це дійсно наш шанс на єдність та закінчення війни", – підсумував Денис Ярославський.

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