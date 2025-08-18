Війна може продовжитись у будь-який час: Сирський про ймовірне припинення бойових дій з боку РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Після припинення бойових дій з боку Росії потрібно бути готовим, що війна може продовжитись у будь-який час.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв’ю «РБК-Україна».

Відповдаючи на запитання, якщо буде якась «заморозка» чи припинення вогню, чи завершення війни, скільки часу потрібно буде російській армії для відновлення та підготовки до чергової агресії, Сирський заявив, що ворог зможе відновитись дуже швидко.

«Я вірю у мудрість та професійність наших дипломатів. Та незважаючи на всі майбутні гарантії, на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження росією або розв’язання нею нової. Навіть у разі укладення миру чи замороження війни ми повинні постійно дбати про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та висновки після детального аналізу, створювати найсучаснішу, найпотужнішу, високотехнологічну армію. Я думаю, що ворог зможе відновитись дуже швидко», — сказав він.

Сирський наголосив, що Україна не має забути уроки цієї війни.

«Потрібно бути готовим до того, що війна може продовжитись у будь-який час. Тому що загроза залишиться. Тому що ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну», — сказав він.

Головком нагадав, як було використане «травневе» перемир’я: противник банально підтягнув артилерію, свої підрозділи безпілотних систем до переднього краю, чого він не міг зробити, коли велися активні бойові дії.

«Він (ворог — ред.) перегрупував свої війська і одразу почав активні наступальні дії. Тобто ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій», — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, Сирський упевнений, що війна закінчиться так, як вигідно Україні, і вважає, що для цього потрібно наступати на фронті.