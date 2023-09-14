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Війна може не закінчитися навіть 2024 року: генерал Бундесверу озвучив прогнози Німеччини

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Війна може не закінчитися навіть 2024 року: генерал Бундесверу озвучив прогнози Німеччини

Війна. / Фото: Associated Press

Видання додає, що навіть під час затяжної війни партнери не залишать Україну сам-на-сам з окупантами.

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив, що Бундесвер вже запланував підтримку української армії до 2032 року. Австрійські ЗМІ пишуть, що це може свідчити про те, що війна Росії проти України затягнеться ще на 9 років. 

Про це пише австрійське видання eXXpress

Директор штабу планування та командування Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччини Крістіан Фройдінг під час "Ялтинської конференці-2023" повідомив, що Німеччина продовжила підтримку України до 2032 року.

Австрійські журналісти заявили, що це може свідчити про те, що у Німеччині прогнозують затяжну війну Росії проти України. Видання зазначає, що цей "високопоставлений офіцер заявив, що Бундесвер та німецький уряд розраховують на ще дев'ять років війни". Там додали, що для України гарна новина у тому, що союзники готові її підтримувати навіть під час такого сценарію. 

Крістіан Фройдінг / © yes-ukraine.org
Крістіан Фройдінг / Фото: yes-ukraine.org

"У Німеччині парламент продовжив нашу військову підтримку нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надавати довгострокову підтримку. І ми готові зробити час нашим союзником - не робити час союзником Путіна", - сказав Крістіан Фройдінг. 

Німецький генерал зазначив, що перемога буде досягнута, коли територія України буде відновлена до кордонів 1991 року. Він також наголосив, що військова допомога Україні повинна надаватись швидше, ніж зараз. 

Нагадаємо, військовий експерт Жданов розповів, коли закінчиться війна Росії проти України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
811
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