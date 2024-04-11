Війна може повернутися до Києва: Тарас Чмут про загрозу нападу РФ на столицю

Чмут зауважив, що у порівнянні з 2022 роком Київ готовий до наступу ворога "в рази краще". Але і росіяни "готові в рази краще".

Директор одного з найбільших волонтерських фондів України "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут поділився своїми прогнозами, чи можуть росіяни знову наступати на Київ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Чи готовий зараз Київ? У порівнянні з 2022 роком Київ готовий в рази краще. Але і росіяни можуть бути готові в рази краще", – сказав Чмут.

Також читайте Ракетний удар по Трипільській ТЕС: чи є загроза блекауту для Києва та області

Керівник "Повернись живим" попередив: якщо росіяни і наступатимуть на Київ, то це точно не будуть "колони "Омону" чи "Росгвардії", які зі щитами для розгону акцій протесту спокійненько на вантажівках рухаються в бік столиці", як спочатку планували росіяни у 2022 році.

"Якщо це станеться, то може бути повноцінний комбінований наступ – все, як книжка пише. Чи вірю я в наступ на Київ? Я не знаю. Давайте виходити з можливих гірших сценаріїв і краще готуватися до них. Якщо наступу не трапиться – чудово, значить, можливо, наша підготовка посприяла цьому. А якщо він станеться – то ми будемо знати, що зробили все, що змогли", – сказав волонтер.

Водночас, Чмут зауважив, що у Києві вже багато хто думає, що Україна вже виграла війну, або забув, що війна триває.

"А треба пам'ятати, що вона (війна) може повернутися сюди (до Києва). Нам не можна потрапляти в ту бульбашку ілюзії, в якій була Росія перед початком повномасштабного вторгнення.

Адже саме це призвело до її поразки на першому етапі повномасштабної війни. І значною мірою призведе, я дуже сподіваюся, до майбутньої поразки в довгостроковій перспективі", – підсумував Тарас Чмут.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко пояснив, що Росія навмисно "вкидає" ІПСО про ймовірний "наступ" окупантів на Харків, Херсон, Суми чи Київ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ уже в травні-червні. Коли і де він може початися і чи є загроза для Києва та Харкова – читайте ТУТ.

Читайте також: