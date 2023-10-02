Війна може тривати до 2025 року і навіть довше: експерт назвав 3 сценарії

На думку Грабського, ця війна у найкращому варіанті може закінчитися не раніше кінця 2024-го року.

Війна в Україні може тривати до 2025 року і навіть довше. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону і пояснив, що на це вплине.

"Я ще на початку цієї агресії, в березні 2022 року, вже говорив, що ця війна у найкращому варіанті може закінчитися не раніше кінця 2024-го року. На сьогоднішній день дуже важко робити прогнози", – каже експерт.

На його думку, перебіг цієї війни залежатиме від того, як розвивається ситуація на півдні.

Грабський назвав 3 варіанти розвитку подій:

1. Найбільш оптимістичний: ЗСУ виходять до узбережжя Азовського моря, перекривають сухопутний коридор РФ до Криму, блокують російську армію.

"Потім під час осінньо-зимових і початку весняних місяців винищуємо угрупування і розвалюємо російський фланг", – каже експерт.

2. Більш стриманий прогноз: ЗСУ досягають певних результатів, перерізаютьосновні комунікації Росії на південному напрямку і створюють передумови.

"Але ці передумови вже вимагають проведення додаткової операції і, таким чином, війна переходить вже на 2025 рік", – пояснює аналітик

3. Найгірший варіант: якщо ситуація замре в саме цій позиції, в якій вона зараз перебуває, війна не обмежиться 2025 роком.

"Об'єктивно все залежить від того, як будуть розвиватися події найближчими тижнями на лінії фронту, зокрема на південному напрямку", – підсумував Сергій Грабський.

Загроза затяжної війни: що відомо

Раніше ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман заявив, що якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря під час цього контрнаступу, то на Україну може чекати довга війна на виснаження.

Американський військовий аналітик Майкл Кофман із Фонду Карнегі заявив, що країни Заходу дійшли до висновку, що війна РФ проти України буде довгою і її не вийде завершити завдяки одному контрнаступові.

Видання The Economist теж порадило Україні готуватися до війни на виснаження.

Український волонтер та ексведучий Сергій Притула заявив, що його фонд орієнтується на те, що війна не закінчиться і 2024-го.